Госпитализирован народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин

Актер Юрий Соломин, возглавляющий Государственный Академический Малый театр в Москве в качестве художественного руководителя, госпитализирован. Эту информацию РИА Новости 6 ноября подтвердила директор театра Тамара Михайлова.



В разговоре с РБК она уточнила, что актер потерял сознание на улице, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. При этом, по ее информации, Соломин «в сознании, разговаривает».