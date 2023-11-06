Госпитализирован народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин

Актер Юрий Соломин, возглавляющий Государственный Академический Малый театр в Москве в качестве художественного руководителя, госпитализирован. Эту информацию РИА Новости 6 ноября подтвердила директор театра Тамара Михайлова.
В разговоре с РБК она уточнила, что актер потерял сознание на улице, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. При этом, по ее информации, Соломин «в сознании, разговаривает».
Юрию Соломину 88 лет. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», актер театра и кино, народный артист СССР, он руководит Малым театром с 1988 года. Соломин родом из Читы, учился в Высшем театральном училище
В кино известен ролями в фильмах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Блокада» Михаила Ершова, «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и других картинах. Старший брат актера театра и кино Виталия Соломина, ушедшего в 2002 году.