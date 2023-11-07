Состояние худрука Малого театра Юрия Соломина стабилизировалось

88-летний художественный руководитель Малого театра в Москве Юрий Соломин, госпитализированный накануне, уже работает удаленно. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Малого театра 7 ноября.



«Юрий Мефодьевич Соломин сейчас находится в палате интенсивной терапии. Он в стабильном состоянии и пока решает рабочие вопросы в удаленном режиме», — говорится в заявлении.

Ранее РИА Новости сообщало, что Соломин лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

Артиста госпитализировали 6 ноября. По словам директора Малого театра, Соломин хотел поехать на работу, но потерял сознание, когда садился в машину.