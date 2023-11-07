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    Состояние худрука Малого театра Юрия Соломина стабилизировалось

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    88-летний художественный руководитель Малого театра в Москве Юрий Соломин, госпитализированный накануне, уже работает удаленно. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Малого театра 7 ноября.

    «Юрий Мефодьевич Соломин сейчас находится в палате интенсивной терапии. Он в стабильном состоянии и пока решает рабочие вопросы в удаленном режиме», — говорится в заявлении.

    Ранее РИА Новости сообщало, что Соломин лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

    Артиста госпитализировали 6 ноября. По словам директора Малого театра, Соломин хотел поехать на работу, но потерял сознание, когда садился в машину.

    Юрий Соломин — народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Уже 35 лет руководит Малым театром. В кино Соломин известен ролями в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Блокада», «Обыкновенное чудо» и в других картинах.

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