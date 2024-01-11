В Ленобласти на снегу заметили следы копыт и отпечатки пятачков. Рассказываем, кто это был

На снежной пелене у границ Нижне-Свирского государственного заповедника запечатлели следы копыт. Оказалось, что тропинку за собой оставила стая кабанов, местами отпечатав на покрове свои пятачки. Кадрами поделились сотрудники заповедника
Специалисты заметили следы во время осмотра территории. Кабаны оставили отпечатки копыт на старом снегоходном следе. По кадрам фотоловушки выяснилось, что там проходило стадо из семи особей — взрослой самки и второгодков.
Как напомнили сотрудники заповедника, чаще кабаны держатся стадами, а следы их пребывания сложно не заметить. Животные оставляют после себя нарушенный почвенный покров и чесальные деревья.
Зимой, когда уровень снега становится достаточно высоким (30–40 см и более), стадо идёт по тропе «след в след», чтобы протоптать дорогу для кабанят-первогодок. В местах активного поиска корма или на эксплуатируемых людьми лесных дорогах они «ломают строй», именно там можно определить количественный состав и возрастную структуру стада, добавили специалисты.
В конце декабря 2023 года «Фонтанка» показывала, как кабаниха с четырьмя уже подросшими поросятами наведалась в одно из садоводств Всеволожского района Ленобласти.