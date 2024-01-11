В Ленобласти на снегу заметили следы копыт и отпечатки пятачков. Рассказываем, кто это был

На снежной пелене у границ Нижне-Свирского государственного заповедника запечатлели следы копыт. Оказалось, что тропинку за собой оставила стая кабанов, местами отпечатав на покрове свои пятачки. Кадрами поделились сотрудники заповедника 11 января .



Специалисты заметили следы во время осмотра территории. Кабаны оставили отпечатки копыт на старом снегоходном следе. По кадрам фотоловушки выяснилось, что там проходило стадо из семи особей — взрослой самки и второгодков.