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    Мощные туши со светящимися глазами. В садоводство под Петербургом пришла компания из леса

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    Кабаниха с четырьмя уже подросшими поросятами наведалась в одно из садоводств Всеволожского района Ленобласти. Фотографии и видео показывает 22 декабря биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». В темноте свиньи выглядят внушительно.

    В садоводстве дикие животные явно искали еду. У них тонкое обоняние, благодаря которому они способны найти себе пропитание даже под глубоким снегом. И нюх не подвёл их. Они нашли ведро, которым садовод накрыл что-то явно ценное для себя — и питательное для них.

    «Похоже, у кабанихи этой ночью поросята будут сыты. Матери повезло, ведь дикие свиньи растят свое потомство в одиночестве. Самцы им в этом не помогают», — отмечает Павел Глазков.

    Кабаны ведут в основном ночной образ жизни. «Фонтанка» уже не раз показывала, как они заходят во дворы домов в поисках пропитания, особенно осенью, когда поспевает урожай. Также они нередко выбегают на дороги.

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