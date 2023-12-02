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    «Не сбейте кабанчиков». Большое стадо парнокопытных заметили на Приморском шоссе

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    Сплоченных и упитанных нарушителей правил дорожного движения встречают петербуржцы на Приморском шоссе. Несколько человек успели снять видео встречи с дикими кабанами. Кадры опубликованы в VK-сообществе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб» 1 декабря.

    Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

    «Семья кабанов бегает по Приморскому шоссе. Они были замечены между Ольгино и Лисим Носом, а также у Лисьего Носа. Будьте осторожны на дороге и не сбейте кабанчиков», — беспокоится за животных автор съемки.

    Группа довольно многочисленная, в ней можно заметить несколько очень крупных животных. На самом деле такая встреча может быть опасна не только для кабанов, но и для автомобилистов.

    Взрослый и хорошо откормившийся за осень кабан может достигать двух метров в длину(и это без хвоста, который добавит еще 20–25 сантиметров) и массы до 100 килограммов. Специалисты говорят, что очень редко, но все-таки встречаются в Восточной Европе кабаны массой до 275 кг, а в Приморье и Манчжурии — до полутонны.

    Дикая фауна, похоже, все прочнее интегрируется в городскую экосистему. Например, лисами в центре Петербурга скоро будет уже сложно кого-то удивить. О городских лисицах «Фонтанка» много писала. Один из читателей прислал в редакцию видео очередной встречи с одной из них - на 14-й линии Васильевского острова. Вокруг — оживленное автомобильное движение, пешеходы и даже собаки.

    читатель «Фонтанки»

    Лисица все-таки решила не выяснять отношения со спаниелем, и ретировалась. Дорогу перебежала, похоже, на зеленый свет — настоящая горожанка.

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    КабаныПриморское шоссе
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