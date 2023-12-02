«Не сбейте кабанчиков». Большое стадо парнокопытных заметили на Приморском шоссе

Сплоченных и упитанных нарушителей правил дорожного движения встречают петербуржцы на Приморском шоссе. Несколько человек успели снять видео встречи с дикими кабанами. Кадры опубликованы в VK-сообществе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб» 1 декабря.

«Семья кабанов бегает по Приморскому шоссе. Они были замечены между Ольгино и Лисим Носом, а также у Лисьего Носа. Будьте осторожны на дороге и не сбейте кабанчиков», — беспокоится за животных автор съемки.



Группа довольно многочисленная, в ней можно заметить несколько очень крупных животных. На самом деле такая встреча может быть опасна не только для кабанов, но и для автомобилистов.

