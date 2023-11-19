Петербург захватили рыжие туристы: лисицы активно выходят в город

Лисы активизировались и все чаще появляются в городе. Рыжих животных видели возле станций метро «Технологический институт» и «Бухарестская», на Пражской улице, в переулке Бринько, на Московском проспекте, 34, в Невском районе, в Елизаветино — у магазина. И всех — с начала ноября.

Самая грустная история произошла на железной дороге. Между рельсами под Новым Девяткино застряла лиса. Животное достали, но оно не выжило — получило слишком много травм.

Лисы выходят к людям за едой: холода, нужно прокормить себя. Их интересуют магазины и свалки: там как раз может быть пища. Но приручать и прикармливать лис — не лучшее решение, ведь это опасно для их жизни. К тому же они могут быть заражены бешенством и представлять опасность для людей.