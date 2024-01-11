Что может заснять фотоловушка на упавшем дереве? Ответ — на видео из заповедника в Ленобласти

Одно поваленное дерево в лесу может оказаться центром притяжения для множества местных обитателей из разных звеньев пищевой цепи. Жизнь «лесной братвы» зимой показала фотоловушка Нижне-Свирского заповедника в Ленобласти.
«Что может заснять фотоловушка, направленная на упавшее дерево?» — задались вопросом в соцсетях Нижне-Свирского заповедника 10 января. Оказалось — многое. Куницу, проходящую по этому самому дереву. Зайца-беляка, решившего попировать его корой. Бобра, сменившего ушастого на том же месте. Мохнатый бок рыси, которая остановилась осмотреться на поваленном стволе. И даже парочку неторопливо проходящих мимо лосей.
В новогодние праздники в заповеднике пришлось усилить охрану территории, чтобы пресечь возможные нарушения режима охраняемых территорий: несмотря морозы и сложные погоды количество отдыхающих и рыбаков вокруг в каникулы только выросло.