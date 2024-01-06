Нижне-Свирский заповедник усилил охрану своей территории

В новогодние праздники в Нижне-Свирском государственном заповеднике перешли на усиленный режим охраны территории. Причиной тому — возможный всплеск нарушений режима охраняемых территорий из-за увеличения числа отдыхающих. Об этом сообщили в заповеднике 6 января.
Несмотря на сложные погодные условия и аномальные морозы, на открытых территориях все чаще замечают разъезжающие снегоходы, а на водоемах — любителей подлёдной рыбалки, также продолжается активное применение квадрокоптеров. При этом нарушения охраняемых границ к настоящему моменту не выявлено.
Специалисты заповедника регулярно осматривают на снегоходной технике границы в том числе Нижне-Свирского заповедника, Олонецкого заказника, заповедника «Восток Финского залива» и заказника «Мшинское болото».
«Ведём наблюдение. Нарушителей нет!» — подчеркнули специалисты.
В конце декабря в Нижне-Свирском заповеднике заметили семейство рысей. В объектив фото-ловушки попала мама со своими котятами.