Нижне-Свирский заповедник усилил охрану своей территории

В новогодние праздники в Нижне-Свирском государственном заповеднике перешли на усиленный режим охраны территории. Причиной тому — возможный всплеск нарушений режима охраняемых территорий из-за увеличения числа отдыхающих. Об этом сообщили в заповеднике 6 января.



Несмотря на сложные погодные условия и аномальные морозы, на открытых территориях все чаще замечают разъезжающие снегоходы, а на водоемах — любителей подлёдной рыбалки, также продолжается активное применение квадрокоптеров. При этом нарушения охраняемых границ к настоящему моменту не выявлено.