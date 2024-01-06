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    Нижне-Свирский заповедник усилил охрану своей территории

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    В новогодние праздники в Нижне-Свирском государственном заповеднике перешли на усиленный режим охраны территории. Причиной тому — возможный всплеск нарушений режима охраняемых территорий из-за увеличения числа отдыхающих. Об этом сообщили в заповеднике 6 января.

    Несмотря на сложные погодные условия и аномальные морозы, на открытых территориях все чаще замечают разъезжающие снегоходы, а на водоемах — любителей подлёдной рыбалки, также продолжается активное применение квадрокоптеров. При этом нарушения охраняемых границ к настоящему моменту не выявлено.

    Специалисты заповедника регулярно осматривают на снегоходной технике границы в том числе Нижне-Свирского заповедника, Олонецкого заказника, заповедника «Восток Финского залива» и заказника «Мшинское болото».

    «Ведём наблюдение. Нарушителей нет!» — подчеркнули специалисты.

    В конце декабря в Нижне-Свирском заповеднике заметили семейство рысей. В объектив фото-ловушки попала мама со своими котятами.

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    Нижне-Свирский заповедник
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    Комментарии 3

    Гость06 Янв 2024 в 16:22
    Кому они нужны?
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