Хулиганил в метро, присматривался к ЧВК «Вагнер». Полиция нашла, кто швырял прохожего о тротуар на Загородном

Заядлого нарушителя спокойствия с боевым опытом задержали оперативники уголовного розыска после драки в центре Петербурга. Тот, кого швыряли на тротуар, проглотил обиду.



В изоляторе временного содержания 10 января проснулся 24-летний приезжий из Чечни, стало известно «Фонтанке». По версии полиции, вечером 2 января он махал кулаками и демонстрировал на сопернике эффектный бросок на Загородном проспекте.



Уличный бой застал прохожий, слышавший, как проигрывавший его недоуменно кричал: «Да что я сделал?» Очевидец решился прийти на подмогу с включённой камерой телефона, но в итоге ему самому пришлось убегать.

