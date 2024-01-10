Хулиганил в метро, присматривался к ЧВК «Вагнер». Полиция нашла, кто швырял прохожего о тротуар на Загородном

Заядлого нарушителя спокойствия с боевым опытом задержали оперативники уголовного розыска после драки в центре Петербурга. Тот, кого швыряли на тротуар, проглотил обиду.
В изоляторе временного содержания 10 января проснулся 24-летний приезжий из Чечни, стало известно «Фонтанке». По версии полиции, вечером 2 января он махал кулаками и демонстрировал на сопернике эффектный бросок на Загородном проспекте.
Уличный бой застал прохожий, слышавший, как проигрывавший его недоуменно кричал: «Да что я сделал?» Очевидец решился прийти на подмогу с включённой камерой телефона, но в итоге ему самому пришлось убегать.
По предварительным данным, побитого в больницах найти не удалось, писать заявление он не торопится.
В полиции квалифицировали случившееся как уголовное хулиганство, подозреваемого задержали накануне. В прошлом году он минимум трижды привлекался за мелкое хулиганство в Петербурге. Дважды был оштрафован, но с оплатой тянул до марта, когда был задержан после скандала на станции «Дунайская».
Сотрудники метро заявили, что наслушались от излишне агрессивного пассажира грубостей, когда отказались пропускать его товарища бесплатно. Сам пассажир настаивал, что был исключительно вежлив, а в ответ получил хамство. Неоплаченные штрафы объяснил затянувшимся лечением после контузии и потерей паспорта на Украине. Он заверил суд, что вернулся три месяца назад, служил в «Ахмате» и планирует уехать обратно в составе ЧВК «Вагнер». Удалось ли заключить договор, неизвестно. Документы о службе в 2022 году во Фрунзенский районный суд, судя по материалам, он не предоставил. Тогда мужчина получил двое суток ареста.