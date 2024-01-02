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    «Да что я сделал?» На Загородном бородач швырнул о тротуар прохожего

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    Уличный бой попал в объектив в Адмиралтейском районе Петербурга. Агрессор продемонстрировал на сопернике эффектный бросок.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказал «Фонтанке» читатель Петр 2 января, сегодня вечером он возвращался с тренировки, шел по Загородному проспекту и недалеко от Звенигородской улицы услышал крики. На тротуаре шел бой, тот, кто его проигрывал, недоуменно кричал: «Да что я сделал?» Пострадавший пытался сбежать, но бородатый агрессор оказался сильнее.

    Тогда Петр включил камеру и пошел на подмогу. На его глазах пострадавшего швырнули о тротуар. Слова не помогли остановить конфликт. В итоге нападавший переключился на очевидца и ему самому пришлось убегать.

    Подробности и причины произошедшего пока неизвестны, как и то, чем история закончилась.

    В полиции уточнили, что информации о данном происшествии не поступало.

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