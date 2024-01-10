Раздетую девочку нашли в сугробе на проспекте Просвещения. Школьницей занимаются врачи

Девятиклассницу без верхней одежды нашли в сугробе на проспекте Просвещения случайные прохожие накануне вечером. Девочка лежала в снегу у парадной без сознания. Её госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.



Как стало известно «Фонтанке» 10 января, у пациентки диагностировали отравление наркотиками. В состоянии средней тяжести ее поместили в реанимацию. Полиция установила, что девочка растет в неполной, но благополучной семье, на учетах ранее не состояла.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что на севере Петербурга под окнами высотки прохожие нашли тело шестиклассницы.

