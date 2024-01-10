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    Раздетую девочку нашли в сугробе на проспекте Просвещения. Школьницей занимаются врачи

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    48 комментариев

    Девятиклассницу без верхней одежды нашли в сугробе на проспекте Просвещения случайные прохожие накануне вечером. Девочка лежала в снегу у парадной без сознания. Её госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 января, у пациентки диагностировали отравление наркотиками. В состоянии средней тяжести ее поместили в реанимацию. Полиция установила, что девочка растет в неполной, но благополучной семье, на учетах ранее не состояла.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что на севере Петербурга под окнами высотки прохожие нашли тело шестиклассницы.

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    Комментарии 48

    Гость10 Янв 2024 в 12:06
    Фото в студию.
    +0−0
    Гость10 Янв 2024 в 11:33
    А это скрепы или гойда?
    +0−0
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