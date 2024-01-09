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    Напрыгивает сзади и бьет по лицу. Появилось видео драки между покупателем и сотрудником ТРК «Континент»

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    В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео драки, случившейся во вторник, 9 января, в ТРК «Континент» на Байконурской улице. На нем видно, как мужчина в светлой куртке едет на траволаторе, сзади на него напрыгивает человек в черной куртке. После того как посетитель пытается дать сдачи, нападавший валит на землю и бьет по лицу. Дерущихся разнимает другой сотрудник, затем мужчину в светлой куртке уводят.

    «Фонтанка.ру»

    По информации «Фонтанки», житель Петербурга пришел в ТРК с семьей, но обнаружил, что реальная цена в одном из магазинов не соответствовала той, что была указана на ценнике. Сначала возникла словесная перепалка с сотрудницей торговой точки. Затем произошла стычка на траволаторе. После нее мужчину доставили в отделение полиции, где у него приняли заявление. Позже было принято встречное заявление от работника ТРК. Проводится проверка.

    Росгвардия Петербурга

    Как сообщили «Фонтанке» в управляющей ТРК компании «Адамант», конфликт изначально разгорелся на территории одного из магазинов, оппонентом посетителя выступил работник самой торговой точки, а сотрудники ТРЦ уже вызвали полицию.

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