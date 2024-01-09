В петербургском ТРК из-за цен подрались сотрудник и покупатель. Полиция начала проверку

Полиция Петербурга проводит проверку по факту конфликта в торговом центре на Байконурской улице между покупателем и сотрудником магазина. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, 9 января около пяти вечера в отдел полиции Приморского района сотрудники Росгвардии доставили 34-летнего мужчину.

Поводом стала драка в ТРК «Континент» на Байконурской улице. По нашей информации, мужчина пришел туда с женой и детьми, но обнаружил, что реальная цена в одном из магазинов не соответствовала той, что была указана на ценнике. Сначала произошла словесная перепалка с сотрудницей торговой точки. Стычка с работником ТЦ произошла уже на эскалаторе, в ходе конфликта мужчину повалили на пол. Сотрудники полиции приняли у мужчины заявление. Позже было принято встречное заявление от работника ТРК.