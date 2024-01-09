«Дорога превратилась в однополосную». Водители не увидели снегоуборочной техники на участке М-11 после массового ДТП

На отсутствие снегоуборочной техники на скоростной трассе М-11 «Нева» жалуются читатели «Фонтанки» 9 января. По их словам, на пути от Москвы до Твери они не встретили ни одной спецмашины, а дорога превратилась в однополосную.
Совершать обгоны, по словам читателей, невозможно, поскольку на второй полосе образовался снежный наст.
«Фонтанка.ру»
Накануне на 526-м километре трассы М-11 в Новгородской области произошла массовая авария. Сотрудники ГИБДД в ходе оформления насчитали 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Погибли четыре человека, в том числе мать с годовалым ребенком. 17 человек получили травмы. Среди пострадавших, как писала «Фонтанка», двое петербуржцев: 38-летняя женщина с политравмой в тяжелом состоянии и 25-летний мужчина с ушибами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Руководитель следственного управления по Новгородской области Николай Супрун сообщил, что во время расследования будет дана оценка действиям дорожных служб по очистке и содержанию трассы.
Предположительно, как выяснил СК, ЧП началось с «Чери». Водитель, 70-летний житель Коврова, потерял управление и врезался в ограждение. По предварительным данным следователей, на задней оси автомобиля стояли покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Водитель оказался заблокированным в салоне. Его жена вышла, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Но знак не помог. Одна из ехавших следом машин врезалась в «Чери», и в них стали въезжать всё новые автомобили.