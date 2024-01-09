«Дорога превратилась в однополосную». Водители не увидели снегоуборочной техники на участке М-11 после массового ДТП

На отсутствие снегоуборочной техники на скоростной трассе М-11 «Нева» жалуются читатели «Фонтанки» 9 января. По их словам, на пути от Москвы до Твери они не встретили ни одной спецмашины, а дорога превратилась в однополосную.



Совершать обгоны, по словам читателей, невозможно, поскольку на второй полосе образовался снежный наст.