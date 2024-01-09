В массовой аварии на трассе М-11 пострадали двое петербуржцев

После смертельной аварии на скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области в больнице оказались двое жителей Петербурга. В серии аварий столкнулись более полусотни машин.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Новгородской области 9 января, среди пострадавших в аварии — двое петербуржцев: 38-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщина с политравмой была госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчина получил ушибы.