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    В массовой аварии на трассе М-11 пострадали двое петербуржцев

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    Фото: УГИБДД Новгородской области
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    После смертельной аварии на скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области в больнице оказались двое жителей Петербурга. В серии аварий столкнулись более полусотни машин.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Новгородской области 9 января, среди пострадавших в аварии — двое петербуржцев: 38-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщина с политравмой была госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчина получил ушибы.

    Напомним, днем 8 января на 526-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись в общей сложности 66 автомобилей. Четыре человека погибли, в том числе мать с годовалым ребенком. Сообщалось о 17 пострадавших, среди которых тоже есть дети. Трасса была перекрыта в сторону Москвы. Движение на участке восстановили только к утру 9 января.

    После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Во время расследования дадут оценку действиям дорожных служб по уборке трассы.

    Фото: УГИБДД Новгородской области

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