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    Двухлетний ребёнок остался без родителей. Следователи выяснили, с чего началось страшное ДТП на М-11

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    Следователи СУ СК по Новгородской области восстанавливают картину массового ДТП, произошедшего 8 января на 526-м километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области.

    Предположительно, началось всё с «Чери». Водитель, 70-летний житель Коврова, потерял управление и врезался в ограждение. По предварительным данным следователей, на задней оси автомобиля стояли покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Водитель оказался заблокирован в салоне. Его жена вышла, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Но знак не помог. Одна из ехавших следом машин врезалась в «Чери», и в них стали въезжать всё новые автомобили.

    Трое погибших — из «Хонды». 50-летний водитель пытался уйти от столкновения с участниками предыдущей аварии и тоже врезался в металлическое ограждение. Он и его супруга вышли из автомобиля на проезжую часть, где стали жертвами нового ДТП. В машине оставались двое детей: 2021 и 2023 годов рождения. Младший погиб на месте, 2-летний получил травмы и был доставлен в больницу.

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    Всего погибших четверо. Про четвёртого в сообщении говорится, что это «водитель автомобиля — участника ДТП». В медучреждения госпитализированы в общей сложности пятеро несовершеннолетних, медицинская помощь оказана 14 взрослым. Среди пострадавших, как писала «Фонтанка», двое петербуржцев: 38-летняя женщина с политравмой в тяжелом состоянии и 25-летний мужчина с ушибами. Сотрудники ГИБДД в ходе оформления насчитали 17 ДТП с участием 66 автомобилей.

    «Следователями СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняются обстоятельства обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам», — отмечается в сообщении.

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.

    Фото: СУ СК по Новгородской области

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