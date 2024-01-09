В Москве оштрафовали телеканал «Жара» из-за пропаганды ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы назначил штраф в миллион рублей развлекательному телеканалу «Жара» за пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.



По данным РБК, поводом для разбирательства стал клип на песню Prisoner («Арестант») Майли Сайрус и Дуа Липы.

Это уже второй штраф «Жаре» за подобное правонарушение. В сентябре телеканал получил штраф в полмиллиона рублей из-за пропаганды ЛГБТ в клипе Girls («Девушки») Карди Би и Риты Оры.

В декабре 2023 года в Петербурге мировой судья оштрафовал телеканал AIVA и его главного редактора за музыкальный клип «Пошла жара» по статье о нарушении порядка распространения информации в СМИ. Согласно решению суда, контент канала был «обращен к сексуальной сфере», «носил возбуждающий характер» и при этом был доступен для детей. А в конце года Таганский районный суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за клип Николая Баскова. В музыкальном ролике усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.