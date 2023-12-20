Телеканал оштрафовали за клип Николая Баскова. Вопросы возникли к отношениям Цезаря с Марком Антонием и не только

Таганский районный суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за клип Николая Баскова. В музыкальном ролике усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Внимание на судебное решение 20 декабря обратил портал MSK1.RU.

Постановление было вынесено 12 декабря. Суд установил, что вечером 14 июля 2023 года телеканал показал музыкальный клип Баскова с маркировкой «16+», хотя там должен быть знак «18+».

В клипе Басков играет императора Юлия Цезаря. По сюжету Цезарь заходит на пир, где гости предаются оргии. Впоследствии император замечает девушку и влюбляется в нее, но та изменяет Цезарю с его другом, Марком Антонием, которого сыграл телеведущий Вячеслав Манучаров. Друзья бьются на мечах, но в один момент выразительный взгляд Манучарова останавливает Баскова.