Телеканал оштрафовали за клип Николая Баскова. Вопросы возникли к отношениям Цезаря с Марком Антонием и не только

Таганский районный суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за клип Николая Баскова. В музыкальном ролике усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Внимание на судебное решение 20 декабря обратил портал MSK1.RU.
Постановление было вынесено 12 декабря. Суд установил, что вечером 14 июля 2023 года телеканал показал музыкальный клип Баскова с маркировкой «16+», хотя там должен быть знак «18+».
В клипе Басков играет императора Юлия Цезаря. По сюжету Цезарь заходит на пир, где гости предаются оргии. Впоследствии император замечает девушку и влюбляется в нее, но та изменяет Цезарю с его другом, Марком Антонием, которого сыграл телеведущий Вячеслав Манучаров. Друзья бьются на мечах, но в один момент выразительный взгляд Манучарова останавливает Баскова.
«Отношения лирического героя с лицом мужского пола позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения (установление визуальной связи — взгляды, наличие реакций на поцелуй с другим объектом, реакция на игнорирование <…>). Он является «не званным гостем (мужского) сердца», что позволяет воспринимать акт сражения как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола», — говорится в постановлении суда.
В тексте также сказано, что «видеоклип как рассказанная история отношений лирического героя (лица мужского пола) и лица мужского пола происходит на фоне атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».
В итоге суд признал канал «Точка ТВ» виновным в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ) и оштрафовал на один миллион рублей.
Николай Басков ситуацию пока никак не комментировал.
Ранее был оштрафован другой телеканал — AIVA — за клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». Там однополую любовь увидели в женских руках. После этого видео также пропало с YouTube-канала певца.