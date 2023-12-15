    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-з

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur98.42

    «Пошла жара» и далее по тексту. Музыкальный канал, попавшийся на клипе Лазарева, снова наказан

    1777
    обсудить

    Суд Петербурга оштрафовал музыкальный телеканал AIVA и его главного редактора. Причиной стал клип на песню «Пошла жара», который носит «возбуждающий характер» и не соответствует возрастному цензу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города 15 декабря.

    Нарушения выявил Роскомнадзор по Северо-Западному федеральному округу. 2 октября около 19:00 телеканал показывал клип от исполнителей GAYAZOV$ BROTHER, Filatov & Karas. Из протокола следует, что по результатам анализа записей эфира в клипе есть информация, «обращенная к сексуальной сфере и носящая возбуждающий характер».

    «Вербальное содержание материала представлено высказываниями на тему любовных отношений партнеров с акцентированием внимания реципиента на сексуальной составляющей интимных отношений: «А у нас жара, как на Бора-Бора! Я беру тебя у бара, будто бы ты виски-кола!» — и далее по тексту», — говорится в релизе пресс-службы.

    В итоге специалисты установили, что некоторые выражения в тексте песни указывают на сексуальный контент и на наличие информации, фиксирующей психику ребенка преимущественно на сексуальной стороне отношений мужчины и женщины и эксплуатирующей интерес к сексу, а сам материал не соответствует знаку «16+».

    По статье о нарушении порядка распространения продукции средства массовой информации среди детей (часть 2 статьи 13.21 КоАП РФ) суд назначил штраф в 20 тысяч рублей телеканалу и в 5 тысяч — главреду.

    Кроме того, главному редактору вменялось распространение материала с нецензурной бранью из-за клипа «Евродэнс» исполнителя GSPD, однако суд прекратил производство в связи с истечением сроков.

    Ранее Выборгский районный суд оштрафовал все тот же канал AIVA на 500 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Намек на однополую любовь увидели в женских руках в клипе на песню Сергея Лазарева «Так красиво». После этого видео также пропало с YouTube-канала певца.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close