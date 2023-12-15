«Пошла жара» и далее по тексту. Музыкальный канал, попавшийся на клипе Лазарева, снова наказан

Суд Петербурга оштрафовал музыкальный телеканал AIVA и его главного редактора. Причиной стал клип на песню «Пошла жара», который носит «возбуждающий характер» и не соответствует возрастному цензу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города 15 декабря.

Нарушения выявил Роскомнадзор по Северо-Западному федеральному округу. 2 октября около 19:00 телеканал показывал клип от исполнителей GAYAZOV$ BROTHER, Filatov & Karas. Из протокола следует, что по результатам анализа записей эфира в клипе есть информация, «обращенная к сексуальной сфере и носящая возбуждающий характер».

«Вербальное содержание материала представлено высказываниями на тему любовных отношений партнеров с акцентированием внимания реципиента на сексуальной составляющей интимных отношений: «А у нас жара, как на Бора-Бора! Я беру тебя у бара, будто бы ты виски-кола!» — и далее по тексту», — говорится в релизе пресс-службы.

В итоге специалисты установили, что некоторые выражения в тексте песни указывают на сексуальный контент и на наличие информации, фиксирующей психику ребенка преимущественно на сексуальной стороне отношений мужчины и женщины и эксплуатирующей интерес к сексу, а сам материал не соответствует знаку «16+».

По статье о нарушении порядка распространения продукции средства массовой информации среди детей (часть 2 статьи 13.21 КоАП РФ) суд назначил штраф в 20 тысяч рублей телеканалу и в 5 тысяч — главреду. Кроме того, главному редактору вменялось распространение материала с нецензурной бранью из-за клипа «Евродэнс» исполнителя GSPD, однако суд прекратил производство в связи с истечением сроков.