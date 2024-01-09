«Морозов в гробу переворачивается». Ветераны «Зенита» задают вопросы из-за 11 бразильцев в составе

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Пока все отдыхали, количество бразильцев в футбольном клубе «Зенит» временно увеличилось до 11. Подписали защитника Нино Мото и полузащитника Артура Гимараэса. Отдел спорта «Фонтанки» — о новичках и о том, как на 11 бразильцев в составе отреагировали ветераны клуба. Спойлер: они не очень довольны.



Первым новичком «Зенита» в 2024 году стал 26-летний защитник Нино Мота. В 2023 году он провел 26 матчей в рамках чемпионата Бразилии и отметился двумя голами. Всего на счету бразильца 237 игр в составе «Флуминенсе». В том числе, он дошел до финала клубного чемпионата мира. И хотя бразильцы уступили «Манчестер Сити» (0:4), всех впечатлила смелая игра Нино в своей штрафной.



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В 2023 году его регулярно вызывали в состав основной сборной Бразилии, чем он и привлек к себе внимание европейских команд. По сообщениям итальянских инсайдеров, «Зенит» в борьбе за Нино обошел «Рому», «Фейеноорд», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и даже «Ливерпуль».

За него заплатили 5 млн евро. Еще 1 млн может уйти в «Флуминенсе» в будущем, в качестве бонуса при выполнении определенных условий. Контракт с Нино рассчитан до 2028 года с зарплатой около 2 млн евро в год.

Вторым новичком стал 25-летний полузащитник Артур Гимараэс. О нем в контексте интереса со стороны петербуржцев заговорили в ноябре. Тогда сообщалось, что «Палмейрас» хочет за футболиста 20 млн евро, а «Зенит» готов предложить 12 млн. В итоге и эту информацию подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, стороны сошлись на 15 млн.



Самым ярким в карьере для Артура на сегодняшний день стал сезон-2020/21, когда он забил 21 гол и отдал 14 результативных передач в 58 играх за «Брагантино». Тогда же его впервые вызвали в основную сборную Бразилии. В марте 2023-го Артур перешел в «Палмейрас». Начал неплохо, забил девять голов в 20 матчах, но потом потерял место в составе. В итоге за последующие 23 матча он отметился всего одним голом. Эксперты называют его в игровом смысле заменой ушедшему в прошлом году из «Зенита» Малкому.



Автор: Futcrown / YouTube

Однако все это мелочи. На первый план после объявления о подписании Нино и Артура вышли не их футбольные качества или попытки понять, как их будет использовать Сергей Семак, а один простой факт: теперь в составе «Зенита» 11 бразильцев. Помимо Артура и Нино за «Зенит» выступают защитники Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес (имеет гражданство России и выступал за российскую сборную) и Ренан (отдан в аренду «Интернасьоналу»), полузащитники Ду Кейрос, Вендел, Клаудиньо (имеет российский паспорт) и Густаво Мантуан, а также юный нападающий Педро, который присоединится к клубу 12 января. Во всех остальных клубах чемпионата России играют 15 бразильцев на всех. Напомним, что, согласно регламенту, сейчас на поле одновременно может находиться не более 8 легионеров.



Мы спросили у ветеранов «Зенита», что они думают об этом. На удивление все, до кого мы дозвонились, были возмущены.

— Я думаю, что Юрий Морозов сейчас в гробу переворачивается, глядя на это все, — заявил чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Юрий Желудков. — Никогда в истории команды такого не было. Это все, конечно, очень удивительно. Ну теперь-то «Зенит» точно должен обходить «Краснодар» и брать чемпионство, иначе зачем? Вообще, конечно, бразильцы умеют в играть в футбол. Может, это и пойдет на пользу нашим ребятам: чему-то научатся у них. Но в целом ситуация некрасивая.



Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» (с которым он стал двукратным чемпионом России — в 1992 и 1993 годах) Дмитрий Радченко тоже недоволен и считает, что в РПЛ пора вводить более жесткий лимит на легионеров.

— Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы в команде было больше питерцев, но здесь все зависит от нашего регламента, — заявил Радченко. — Я и раньше говорил, и сейчас в этом только больше убеждаюсь, что нужно вводить более жесткий лимит на легионеров, чтобы наши игроки развивались. Многие говорили, что ограничения нужно вообще отменить, а я убежден, что лимит нужен, потому что я сам через это проходил в Испании, где в мое время было максимум три иностранца, а их квалификация должна была быть выше, чем у местных. И из-за этого местные прогрессировали.

Но если отбросить в сторону эмоции, Радченко считает, что «Зенит» качественно усилился, подписав Нино и Артура.



— Пришли футболисты квалифицированные и востребованные, в том числе, в сильных европейских чемпионатах, — заявил экс-футболист «Зенита» и «Спартака». — Будем надеяться, что они смогут адаптироваться и принести пользу. А что касается 11 бразильцев в составе, обстановка в «Зенита» в последние годы была на высоте, вне зависимости от количества легионеров. Бразильцы в Петербурге быстро адаптируются. Мы это видели по Клаудиньо, Малкому и остальным. Они и сами много говорили об этом в своих интервью. Мне кажется, это разумное решение со стороны тренерского штаба. Бразильцы должны помочь. Главное, чтобы это была единая команда.

Еще один чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», Борис Чухлов, считает, что не все зенитовские бразильцы одинаково полезны.

— Я тоже согласен со мнением, что 11 бразильцев в клубе с такими традициями и такой Академией — это очень спорное решение, — отметил он. — Теперь на бразильцах лежит еще больше ответственности. С другой стороны, они играют, а наши дурака на скамейке валяют. И уже есть такие примеры. Мне кажется, что не все бразильцы сейчас полезны. Клаудиньо должен лучше себя проявлять. А то он стал больше на публику играть. Сплошные эмоции. В Бразилии это, может, и прокатило бы, но не у нас. Ду Кейрос совсем выпадает. Выходит в кубковых матчах только, но и там ничего особенного не показывает.



Чухлов считает, что покупка Нино и Артура должна стать последним экспериментом. Если они не помогут команде вернуться на первое место, тренерскому штабу Сергея Семака придется искать что-то другое.

— 11 бразильцев в составе — это уже серьезно, — отметил Чухлов. — Главное, чтобы они руки не стали Семаку выкручивать, а то история знает разные примеры.



Напомним, что «Зенит» выйдет из отпуска 11 января для прохождения традиционного медосмотра. 14 января команда Сергея Семака отправится на первые тренировочные сборы в Абу-Даби, где сыграет с 21 по 28 января с «Динамо» (Самарканд), «Чонбук» (Южная Корея), «Уралом» (Екатеринбург) и «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия). Первый официальный матч пройдет 3 марта в Петербурге в рамках чемпионата России против «Спартака».

