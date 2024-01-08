    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, с-з

    768мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Видео с обнаженным солистом «Щенков» на концерте в Петербурге дошло до Центра «Э»

    3777
    42 комментария

    Сотрудники Центра по противодействию экстремизму заинтересовались 37-летним солистом группы «Щенки» Максимом Тесли. Это случилось после того, как он выступил с носком на причинном месте в клубе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 января, в ходе мониторинга сотрудники Центра «Э» увидели ролик с концерта в соцсетях и установили, что в действиях музыканта могут усматриваться признаки административного правонарушения.

    Концерт группы прошел накануне, 7 января, в клубе MOD. В телеграм-каналах появилось видео, как солист поет почти полностью обнаженным, за исключением носка на интимном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера VACÍO, который пришел в аналогичном одеянии на небезызвестную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 42

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close