Видео с обнаженным солистом «Щенков» на концерте в Петербурге дошло до Центра «Э»

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму заинтересовались 37-летним солистом группы «Щенки» Максимом Тесли. Это случилось после того, как он выступил с носком на причинном месте в клубе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, в ходе мониторинга сотрудники Центра «Э» увидели ролик с концерта в соцсетях и установили, что в действиях музыканта могут усматриваться признаки административного правонарушения.

Концерт группы прошел накануне, 7 января, в клубе MOD. В телеграм-каналах появилось видео, как солист поет почти полностью обнаженным, за исключением носка на интимном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера VACÍO, который пришел в аналогичном одеянии на небезызвестную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.