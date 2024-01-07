«Не получаю от этого удовольствия». Гроссмейстер Магнус Карлсен добровольно отказался от борьбы за шахматную корону

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что точно не сыграет в турнире претендентов за шахматную корону в 2024 году. Об этом он сообщил одному из главных международных профильных сайтов.



«Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах», — цитируют норвежца СМИ.

