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    «Не получаю от этого удовольствия». Гроссмейстер Магнус Карлсен добровольно отказался от борьбы за шахматную корону

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    Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что точно не сыграет в турнире претендентов за шахматную корону в 2024 году. Об этом он сообщил одному из главных международных профильных сайтов.

    «Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах», — цитируют норвежца СМИ.

    Он отметил, что не переживает из-за отказа от участия в чемпионате и доволен той жизнью, что есть у него сейчас. По словам Карлсена, он играет дома, путешествует и играет в турнирах.

    Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам. Он удерживал титул чемпиона с 2013-го по 2023 год. В Международный день шахмат 20 июля 2023 года он заявил, что не будет защищать титул в очередной раз и отказался от матча с российским шахматистом Яном Непомнящим. Тот бился за чемпионство с представителем Китая Дин Лижэнем, который в результате стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил «Матч ТВ», что решение норвежца было очевидным для шахматного мира. «Почему отказался — другой вопрос. Видимо, действительно устал, сыграв до этого пять матчей за шахматную корону. Выиграл и устал. Очевидно, не для того он отказывался, чтобы потом снова отобраться на матч», — прокомментировал Карякин.

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