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    Сразу два крупных петербургских ТРК приостановили работу

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    Торгово-развлекательные комплексы «Балкания NOVA» и «Международный» в Петербурге приостановили работу 7 января, сообщают читатели «Фонтанки».

    «Нет света в ТРК "Балкания NOVA". Говорят, городская авария, сроки возобновления работы неизвестны», — рассказала Полина.

    Остановлена работа и «Международного». «Уважаемые посетители, ТРК "Международный" временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается в официальной группе торговой площадки в VK.

    В сети кинотеатров «Мираж Синема» подтвердили «Фонтанке», что на данный момент работа в названных торговых центрах остановлена. Причина не называется.

    Управляющей компанией ТРК выступает «Адамант». «Фонтанка» обратилась за комментарием к пиар-менеджеру УК.

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    ТРКПриостановили работу
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