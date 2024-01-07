Сразу два крупных петербургских ТРК приостановили работу

Торгово-развлекательные комплексы «Балкания NOVA» и «Международный» в Петербурге приостановили работу 7 января, сообщают читатели «Фонтанки».
«Нет света в ТРК "Балкания NOVA". Говорят, городская авария, сроки возобновления работы неизвестны», — рассказала Полина.
Остановлена работа и «Международного». «Уважаемые посетители, ТРК "Международный" временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается в официальной группе торговой площадки в VK.
В сети кинотеатров «Мираж Синема» подтвердили «Фонтанке», что на данный момент работа в названных торговых центрах остановлена. Причина не называется.
Управляющей компанией ТРК выступает «Адамант». «Фонтанка» обратилась за комментарием к пиар-менеджеру УК.