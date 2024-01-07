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    Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

    Может, и черный квадрат никакой не черный

    3831
    6 комментариев
    Порой, разглядывая картины, мы забываем посмотреть, что написано рядом мелким шрифтом
    Порой, разглядывая картины, мы забываем посмотреть, что написано рядом мелким шрифтомВладислав Лоншаков / E1.RU
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    Даже если вы никогда не ходили в музеи, эти десять картин вы точно видели. А вот сможете ли сказать, как они называются? Это мы сейчас и выясним. Наш тест покажет, кто тут настоящий знаток искусства, а кто мимо проходил.

    Так, ну с этой красавицей проблем возникнуть не должно, вспомните, как называется картина?

    Так, ну с этой красавицей проблем возникнуть не должно, вспомните, как называется картина?

    Как называется самая известная картина Ван Гога?

    Как называется самая известная картина Ван Гога?

    А вот это уже сложнее, знаете, как называется эта картина?

    А вот это уже сложнее, знаете, как называется эта картина?

    Какое название Микеланджело Буонарроти дал своему творению?

    Какое название Микеланджело Буонарроти дал своему творению?

    Эту картину все видели в учебнике истории. А как она называется?

    Эту картину все видели в учебнике истории. А как она называется?

    Какое название Василий Верещагин дал своей картине?

    Какое название Василий Верещагин дал своей картине?

    Перед вами, наверное, самые знаменитые мишки в мире. А как называется картина?

    Перед вами, наверное, самые знаменитые мишки в мире. А как называется картина?

    Что за картина перед вами?

    Что за картина перед вами?

    Называть всех персонажей по порядку мы сегодня просить не будем. Лучше скажите, как называется сама картина.

    Называть всех персонажей по порядку мы сегодня просить не будем. Лучше скажите, как называется сама картина.

    Ну и напоследок, какое название у этой картины?

    Ну и напоследок, какое название у этой картины?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

    Не повезло, но зато теперь вы точно запомните эти названия

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

    Неплохой результат, но некоторые названия остались для вас загадкой

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

    Вы были в шаге от ответа на все вопросы без ошибок — можете собой гордиться!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

    Похоже, вы часто посещаете музеи, надо бы взять с вас пример!

    Поделитесь результатом

    Порой, разглядывая картины, мы забываем посмотреть, что написано рядом мелким шрифтом
    Порой, разглядывая картины, мы забываем посмотреть, что написано рядом мелким шрифтомВладислав Лоншаков / E1.RU

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