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Даже если вы никогда не ходили в музеи, эти десять картин вы точно видели. А вот сможете ли сказать, как они называются? Это мы сейчас и выясним. Наш тест покажет, кто тут настоящий знаток искусства, а кто мимо проходил.
Так, ну с этой красавицей проблем возникнуть не должно, вспомните, как называется картина?
Как называется самая известная картина Ван Гога?
А вот это уже сложнее, знаете, как называется эта картина?
Какое название Микеланджело Буонарроти дал своему творению?
Эту картину все видели в учебнике истории. А как она называется?
Какое название Василий Верещагин дал своей картине?
Перед вами, наверное, самые знаменитые мишки в мире. А как называется картина?
Что за картина перед вами?
Называть всех персонажей по порядку мы сегодня просить не будем. Лучше скажите, как называется сама картина.
Ну и напоследок, какое название у этой картины?
Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?
Не повезло, но зато теперь вы точно запомните эти названия
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Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?
Неплохой результат, но некоторые названия остались для вас загадкой
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Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?
Вы были в шаге от ответа на все вопросы без ошибок — можете собой гордиться!
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Многие не знают, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?
Похоже, вы часто посещаете музеи, надо бы взять с вас пример!