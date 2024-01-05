ABH Holdings подал иск к Украине на 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank

Люксембургский ABH Holdings, который владеет Альфа-банком, подал запрос в арбитраж иск против Украины с требованием полной компенсации за незаконную «экспроприацию» Sense Bank украинскими властями путем «принудительной национализации». Об этом стало известно в пятницу, 5 января, из сообщения пресс-службы ABH Holdings.

Иск был подан в международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), заявленная сумма иска превышает 1 миллиард долларов. Как сообщает холдинг, правовой основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.