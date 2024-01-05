ABH Holdings подал иск к Украине на 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank

Люксембургский ABH Holdings, который владеет Альфа-банком, подал запрос в арбитраж иск против Украины с требованием полной компенсации за незаконную «экспроприацию» Sense Bank украинскими властями путем «принудительной национализации». Об этом стало известно в пятницу, 5 января, из сообщения пресс-службы ABH Holdings.
Иск был подан в международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), заявленная сумма иска превышает 1 миллиард долларов. Как сообщает холдинг, правовой основой иска является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.
Решение о национализации Sense Bank, который до 1 декабря 2022 года назывался «Альфа-банк Украина», власти Украины утвердили в июле 2023 года. Среди его миноритарных владельцев были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Банк перешел в собственность государства за 1 гривну (2,45 рубля), управление им взял на себя Минфин Украины.
В августе прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Михаила Фридмана по подозрению в выводе средств из Sense Bank. По версии следствия, Фридман вывел активы банка под видом выплаты лицензионного вознаграждения за пользование торговыми знаками, которые ранее принадлежали «материнскому» банку в России. По данным МВД Украины, сумма ущерба составила около 700 миллионов гривен (1,77 миллиарда рублей по курсу Центробанка на 18 августа).
В начале сентября Служба безопасности Украины обвинила Фридмана в том, что с начала СВО он вложил около 2 миллиардов рублей в российские оборонные заводы — Тульский патронный и Уральский оптико-механический. В октябре бизнесмен переехал в Израиль. В декабре СБУ объявила его в розыск. ABH Holdings назвал обвинения СБУ в адрес основателя «Альфа-групп» безосновательными и ложными.