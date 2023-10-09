Михаил Фридман переехал в Израиль. Сейчас бизнесмен в Москве

Михаил Фридман неделю назад покинул Великобританию и переехал в Израиль. На фоне эскалации израильско-палестинского конфликта бизнесмен приехал в Москву, сообщает РБК 9 октября.



В «Альфа-групп» утонили, что сейчас бизнесмен находится в Москве и «планирует посещать Россию регулярно».

«Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — рассказал Фридман. Переезд он объяснил сложностями с жизнью в Великобританиями под санкциями.

Напомним, что Михаил Фридман стал одним из первых российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с началом специальной военной операции. Великобритания присоединилась к санкциями Евросоюза в середине марта этого года. Тем не менее бизнесмен долго оставался в Лондоне, хотя и заявлял, что теперь его жизнь сравнима с домашним арестом, а банковские карты заблокированы.