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    СБУ объявила в розыск основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана

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    4 комментария

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, передает 20 декабря ТАСС. Forbes оценивал состояние Фридмана в 12,6 миллиардов долларов.

    По данным ТАСС, Фридмана обвиняют в финансировании действий, направленных на «изменение конституционного строя, захват власти, изменение госграницы Украины».

    В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Также, по утверждению украинских спецслужб, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники и российских военнослужащих в зоне СВО.

    Как уточняет РБК, в Киеве Фридмана обвиняли и в том, что он с начала боевых действий «влил» около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы — Тульский патронный и Уральский оптико-механический.

    Напомним, что Михаил Фридман стал одним из первых российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с началом СВО. Тем не менее бизнесмен долго оставался в Лондоне, хотя и заявлял, что теперь его жизнь сравнима с домашним арестом, а банковские карты заблокированы.

    В самом начале октября Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Уже через неделю на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта бизнесмен прибыл в Москву.

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    Михаил Фридман
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    Комментарии 4

    Гость20 Дек 2023 в 21:18
    Добрая новость!
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