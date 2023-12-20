СБУ объявила в розыск основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, передает 20 декабря ТАСС. Forbes оценивал состояние Фридмана в 12,6 миллиардов долларов.
По данным ТАСС, Фридмана обвиняют в финансировании действий, направленных на «изменение конституционного строя, захват власти, изменение госграницы Украины».
В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Также, по утверждению украинских спецслужб, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники и российских военнослужащих в зоне СВО.
Как уточняет РБК, в Киеве Фридмана обвиняли и в том, что он с начала боевых действий «влил» около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы — Тульский патронный и Уральский оптико-механический.
Напомним, что Михаил Фридман стал одним из первых российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с началом СВО. Тем не менее бизнесмен долго оставался в Лондоне, хотя и заявлял, что теперь его жизнь сравнима с домашним арестом, а банковские карты заблокированы.
В самом начале октября Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Уже через неделю на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта бизнесмен прибыл в Москву.