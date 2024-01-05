Петербургский суд избрал меру пресечения участникам новогодней драки, после которой умер мужчина

Красносельский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении четверых молодых людей и подростка. Все пятеро обвиняются в новогоднем хулиганстве на улице Пограничника Гарькавого. Об этом 5 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Ранним утром 1 января компания юношей затеяла ссору с отцом и сыном из дома 40 к6. Перебранка началась у парадной и продолжилась внутри. В результате потерпевшие получили повреждения, а один из них — 58-летний мужчина — скончался в машине скорой помощи. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате хронического заболевания сосудов. «Фонтанка» писала, что конфликт начался из-за того, что молодые люди слишком громко слушали музыку.

