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    Петербургский суд избрал меру пресечения участникам новогодней драки, после которой умер мужчина

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    Красносельский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении четверых молодых людей и подростка. Все пятеро обвиняются в новогоднем хулиганстве на улице Пограничника Гарькавого. Об этом 5 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Ранним утром 1 января компания юношей затеяла ссору с отцом и сыном из дома 40 к6. Перебранка началась у парадной и продолжилась внутри. В результате потерпевшие получили повреждения, а один из них — 58-летний мужчина — скончался в машине скорой помощи. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате хронического заболевания сосудов. «Фонтанка» писала, что конфликт начался из-за того, что молодые люди слишком громко слушали музыку.

    Все фигуранты признали вину. До 2 марта им запрещено гулять по ночам, общаться с участниками по делу, пользоваться интернетом и посещать культурно-массовые мероприятия.

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