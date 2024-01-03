Стала известна причина смерти петербуржца после новогодней драки на Пограничника Гарькавого

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки на улице Пограничника Гарькавого, где умер 58-летний мужчина. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 января.



Конфликт произошел утром после новогодней ночи. Петербуржец с сыном попросили сделать музыку потише. Им ответили кулаками. Отец скончался в машине скорой помощи. У погибшего было диагностировано хроническое заболевание, поражающее сосуды. Оно и стало, по предварительной информации, причиной смерти.

После драки в отдел полиции доставили 9 человек, в том числе 17-летнего парня. Его опросили и передали родителям. В отношении троих задержанных мужчин составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Председатель Следственного комитента Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного происшествия.