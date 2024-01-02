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    Смертельная драка на Пограничника Гарькавого началась после просьбы убавить звук. Бастрыкин поручил возбудить дело

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    Драка в многоквартирном доме на улице Пограничника Гарькавого, после которой умер мужчина, произошла между соседями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга 2 января.

    В драке получили травмы 58-летний петербуржец и его 27-летний сын. Отец скончался в машине скорой помощи. В отдел полиции доставили 9 человек, среди которых был 17-летний юноша.

    В сообщении СК со ссылкой на социальные медиа указано, что конфликт произошел из-за просьбы сделать музыку потише. Точную причину смерти 58-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

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