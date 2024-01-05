Больше не принцесса. У панды Катюши начались коричневые приключения

Московский зоопарк продолжает держать россиян в курсе всех этапов взросления первой родившейся в стране пандочки. 5 января директор учреждения Светлана Акулова показала, что Катюшу (такое имя выбрали для медвежонка) впервые оставили без «санитарной уборки».



«Катюша выросла…Диндин не справляется с ее количеством кала. Теперь периодически она будет не розовая, а светло-коричневая. Сегодня первый раз Диндин не вылизала ее кал, мелкая вымазала все вокруг. Пока мы ее не отмыли, она пометила желтыми лапками всю территорию, и Диндин тоже», — рассказала директор Московского зоопарка в своем телеграм-канале.

