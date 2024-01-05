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    Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

    Тест пройдут только те, кто застал Советский Союз

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    11 комментариев
    Продавцу было так скучно, что она принесла на работу массажер. Хотя... подождите-ка
    Продавцу было так скучно, что она принесла на работу массажер. Хотя... подождите-каЕвгений Вдовин / 161.RU
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    Сегодня молодежь посмеивается над теми, кто не справляется с современными гаджетами. Посмотрели бы мы на них, если бы они оказались в СССР: что бы они делали со всеми этими приспособлениями, которые тогда казались обыденностью. А вы помните, для чего они нужны? Пройдите наш тест и узнайте.

    Начнем с простого: что это такое?

    Начнем с простого: что это такое?

    Пластик, пружины... Что это?

    Пластик, пружины... Что это?

    А это что еще за аппарат?

    А это что еще за аппарат?

    Для чего советский человек использовал этот предмет?

    Для чего советский человек использовал этот предмет?

    Какая-то тоненькая палочка... Для чего она?

    Какая-то тоненькая палочка... Для чего она?

    Как вы считаете, что это такое?

    Как вы считаете, что это такое?

    Эта советская штуковина выглядит минималистично, для чего она?

    Эта советская штуковина выглядит минималистично, для чего она?

    Похоже на пистолет, для чего он?

    Похоже на пистолет, для чего он?

    Громкоговоритель? Странная миска для домашних питомцев? Что же это?

    Громкоговоритель? Странная миска для домашних питомцев? Что же это?

    Что это за неопознанный красный объект?

    Что это за неопознанный красный объект?
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    Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

    Похоже, про СССР вы только в учебниках истории слышали

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    Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

    Некоторые предметы вам знакомы, но далеко не все

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

    Вы почти прошли тест на истинного жителя СССР

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

    Ура! Не удивимся, что в вашем хозяйстве все эти вещи всё еще в ходу

    Поделитесь результатом

    Продавцу было так скучно, что она принесла на работу массажер. Хотя... подождите-ка
    Продавцу было так скучно, что она принесла на работу массажер. Хотя... подождите-каЕвгений Вдовин / 161.RU

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