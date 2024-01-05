Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

Сегодня молодежь посмеивается над теми, кто не справляется с современными гаджетами. Посмотрели бы мы на них, если бы они оказались в СССР: что бы они делали со всеми этими приспособлениями, которые тогда казались обыденностью. А вы помните, для чего они нужны? Пройдите наш тест и узнайте.