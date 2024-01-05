Сегодня молодежь посмеивается над теми, кто не справляется с современными гаджетами. Посмотрели бы мы на них, если бы они оказались в СССР: что бы они делали со всеми этими приспособлениями, которые тогда казались обыденностью. А вы помните, для чего они нужны? Пройдите наш тест и узнайте.
Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти
10 вещей
Тест пройдут только те, кто застал Советский Союз
5 января 2024, 19:34
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Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти
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