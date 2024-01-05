За 2023 год в России продали 1,3 миллиона новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года составили 1,3 миллиона штук, это на 60% больше, чем годом ранее. Об этом 5 января сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. В расчет брали продажи легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов, уточняет агентство. На машины российского производства пришлось около половины всего объема.

Самой покупаемой в 2023 году среди легковых стала Lada Granta, на ее долю пришлось 191,1 тысячи продаж. Второе место занял Haval Jolion с результатом 49 тысяч автомобилей. Замкнула тройку лидеров Lada Niva с результатом 46,9 тысячи проданных автомобилей.