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    За 2023 год в России продали 1,3 миллиона новых автомобилей

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    Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года составили 1,3 миллиона штук, это на 60% больше, чем годом ранее. Об этом 5 января сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. В расчет брали продажи легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов, уточняет агентство. На машины российского производства пришлось около половины всего объема.

    Самой покупаемой в 2023 году среди легковых стала Lada Granta, на ее долю пришлось 191,1 тысячи продаж. Второе место занял Haval Jolion с результатом 49 тысяч автомобилей. Замкнула тройку лидеров Lada Niva с результатом 46,9 тысячи проданных автомобилей.

    В сегменте легких коммерческих автомобилей с результатом в 53,9 тысяч продаж лидируют автомобили ГАЗ и произведенные на его базе, на долю УАЗ пришлось 19,2 тысячи проданных автомобилей.

    Среди грузовиков лидируют «КАМАЗ» и его производные — 28,2 тысячи купленных машин. Ему в затылок дышат Sitrak с продажами 23,8 тыс. штук, Shacman с 20 тысячами и Faw, который предпочли 12,6 тыс. покупателей.

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    Продажа автомобилей
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    Комментарии 65

    Гость05 Янв 2024 в 15:54
    на кой эти машины?
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