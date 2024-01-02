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    Эту свалку не затушишь, не убьешь. Под Ломоносовом продолжает тлеть и вонять

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    Несанкционированная свалка в районе съезда с КАД к деревне Низино в Ломоносовском районе Ленинградской области тлеет уже больше недели, и затушить ее окончательно до сих пор не удалось. Несмотря на мороз, свалка распространяет на километры вокруг едкий химический запах, на который жалуются местные жители.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти 2 января, площадь тления достигает 150 квадратных метров, на месте работают пожарные и спецтехника, в том числе экскаватор. При этом, как сообщают в экстренных службах, специалисты не нашли в пробах воздуха, отобранных около ближайших к тлеющей свалке домов, превышений концентраций химических веществ. Но запах от этого известия приятнее не становится.

    «Идет химическая вонь, с сегодняшнего утра во всех близлежащих поселках, Низино, Санино, Петергофе нечем дышать на улице, запах пробирается в дома», — цитирует портал 47news местную жительницу Юлию.

    Свалка около деревни Низино загорелась в полдень 27 декабря. Жители деревни Сашино практически сразу после пожара начали жаловаться на неприятный химический запах. Эконадзор и раньше обращал внимание на эту несанкционированную свалку. Справиться с ней не помогли ни проверки, ни изъятие техники и постановления об административных правонарушениях, которые получали водители, незаконно сбрасывавшие здесь отходы.

    СК Ленобласти проводит проверку, председатель Александр Бастрыкин уже ждет доклад о ситуации.

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