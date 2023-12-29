В Колпино открыли движение по плотине №1. Но не для всех

В Колпино завершились противоаварийные работы на плотине №1, сообщает 29 декабря телеграм-канал городского комитета по природопользованию. Движение автотранспорта возобновилось по временному дорожному мосту. Но есть нюанс.

Произведенные работы предотвратили риск обрушения бульвара Свободы на плотине, напоминает комитет. В то же время, из сообщения можно сделать вывод, что успех нельзя считать полным. Оказалось, что автобусы на временную конструкцию заехать не могут.



«В связи с выявленными сложностями для заезда низкопольных автобусов на временный мост подрядная организация обеспечит формирование более комфортного и пологого съезда», — говорится в публикации.