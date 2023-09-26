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    Ремонт плотины в Колпино до Нового года перекроет бульвар Свободы и изменит 17 автобусных маршрутов

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    1 комментарий

    В Колпинском районе Петербурга меняются трассы 17 автобусных маршрутов. С конца сентября на ремонт уходит Плотина № 1 в Колпино, из-за чего до конца года перекроют одну из улиц.

    Ремонт плотины продлится с 28 сентября до 30 декабря. На это время будет закрыто движение по бульвару Свободы в Колпино на участке от бульвара Победы до Соборной улицы, сообщает 26 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В связи с этим изменят трассы автобусов № 192, 325, 327, 328, 332, 335А, 336, 337, 337А, 366, 367, 368, 369, 386, 390, 392 и 475, а также введут три временные остановки: на Соборной улице у набережной Комсомольского канала, Красной улице у набережной Комсомольского канала и на улице Ремизова. Подробнее об изменениях в маршрутах автобусов можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого, скорректируют работу светофоров на трех перекрестках: Соборной улицы с набережной Комсомольского канала и Красной улицей, Красной улицы с улицей Ремизова и Пролетарской улицы с Адмиралтейской улицей. Комитет по транспорту обещает мониторить транспортную ситуацию в районе, и при необходимости схему дорожного движения будут оптимизировать.

    Автомобилистам предлагают несколько возможных путей объезда перекрытого участка. При движении в Петербург:

    • по Соборной улице — Красной улице — Большому Ижорскому мосту — Пролетарской улице;
    • по Соборной улице — Красной улице — улице Анисимова — Оборонному мосту — Заводскому проспекту;
    • по Вознесенскому шоссе — набережной Комсомольского канала — Тверской улице — улице Ремизова — Большому Ижорскому мосту — Пролетарской улице;
    • по Вознесенскому шоссе — набережной Комсомольского канала — Тверской улице — Оборонной улице — Оборонному мосту — Заводскому проспекту.

    При движении из Петербурга:

    • по Заводскому проспекту — Оборонному мосту — улице Анисимова — Красной улице — Соборной улице;
    • по Заводскому проспекту — Оборонному мосту — Оборонной улице — Тверской улице;
    • по улице Танкистов — Пролетарской улице — Большому Ижорскому мосту — улице Ремизова — набережной Комсомольского канала — Вознесенскому шоссе;
    • по улице Танкистов — Пролетарской улице — Большому Ижорскому мосту — Красной улице — Соборной улице.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОбщественный транспорт
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    Комментарии 1

    Гость26 Сен 2023 в 17:27
    Переройте вообще всё Колпино ... привыкли уже =)). Павелий приучил нас ... и показал всей России как трубы с места на места годами перекладывать..
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