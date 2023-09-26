Ремонт плотины в Колпино до Нового года перекроет бульвар Свободы и изменит 17 автобусных маршрутов

В Колпинском районе Петербурга меняются трассы 17 автобусных маршрутов. С конца сентября на ремонт уходит Плотина
Ремонт плотины продлится с 28 сентября до 30 декабря. На это время будет закрыто движение по бульвару Свободы в Колпино на участке от бульвара Победы до Соборной улицы, сообщает 26 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В связи с этим изменят трассы автобусов № 192, 325, 327, 328, 332, 335А, 336, 337, 337А, 366, 367, 368, 369, 386, 390, 392 и 475, а также введут три временные остановки: на Соборной улице у набережной Комсомольского канала, Красной улице у набережной Комсомольского канала и на улице Ремизова. Подробнее об изменениях в маршрутах автобусов можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».
Помимо этого, скорректируют работу светофоров на трех перекрестках: Соборной улицы с набережной Комсомольского канала и Красной улицей, Красной улицы с улицей Ремизова и Пролетарской улицы с Адмиралтейской улицей. Комитет по транспорту обещает мониторить транспортную ситуацию в районе, и при необходимости схему дорожного движения будут оптимизировать.
Автомобилистам предлагают несколько возможных путей объезда перекрытого участка. При движении в Петербург:
- по Соборной улице — Красной улице — Большому Ижорскому мосту — Пролетарской улице;
- по Соборной улице — Красной улице — улице Анисимова — Оборонному мосту — Заводскому проспекту;
- по Вознесенскому шоссе — набережной Комсомольского канала — Тверской улице — улице Ремизова — Большому Ижорскому мосту — Пролетарской улице;
- по Вознесенскому шоссе — набережной Комсомольского канала — Тверской улице — Оборонной улице — Оборонному мосту — Заводскому проспекту.
При движении из Петербурга:
- по Заводскому проспекту — Оборонному мосту — улице Анисимова — Красной улице — Соборной улице;
- по Заводскому проспекту — Оборонному мосту — Оборонной улице — Тверской улице;
- по улице Танкистов — Пролетарской улице — Большому Ижорскому мосту — улице Ремизова — набережной Комсомольского канала — Вознесенскому шоссе;
- по улице Танкистов — Пролетарской улице — Большому Ижорскому мосту — Красной улице — Соборной улице.