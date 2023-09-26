Ремонт плотины в Колпино до Нового года перекроет бульвар Свободы и изменит 17 автобусных маршрутов

В Колпинском районе Петербурга меняются трассы 17 автобусных маршрутов. С конца сентября на ремонт уходит Плотина № 1 в Колпино, из-за чего до конца года перекроют одну из улиц.



Ремонт плотины продлится с 28 сентября до 30 декабря. На это время будет закрыто движение по бульвару Свободы в Колпино на участке от бульвара Победы до Соборной улицы, сообщает 26 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В связи с этим изменят трассы автобусов № 192, 325, 327, 328, 332, 335А, 336, 337, 337А, 366, 367, 368, 369, 386, 390, 392 и 475, а также введут три временные остановки: на Соборной улице у набережной Комсомольского канала, Красной улице у набережной Комсомольского канала и на улице Ремизова. Подробнее об изменениях в маршрутах автобусов можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».