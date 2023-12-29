Кабмин утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

В России коллекторам будут присваивать категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Соответствующее положение утвердил российский кабмин, документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили на официальном сайте кабмина 29 декабря.



Согласно тексту положения, «служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности».



Кроме того, перечисленным организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении коллекторов будут проводиться проверки, также предусмотрено проведение профилактических визитов.

