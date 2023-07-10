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    В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы и насилие

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    В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы насилием должникам. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ 10 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Статья 172.4 Уголовного кодекса устанавливает наказание за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также штраф 300–500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет.

    При групповом нарушении закона с опасным для жизни и здоровья насилием, или же при ущербе в особо крупном размере наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы, а штраф от миллиона до пяти миллионов рублей.

    Если же насилие будет признано неопасным для здоровья или же при уничтожении или повреждении имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей.

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