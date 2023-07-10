В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы и насилие

В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы насилием должникам. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ 10 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При групповом нарушении закона с опасным для жизни и здоровья насилием, или же при ущербе в особо крупном размере наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы, а штраф от миллиона до пяти миллионов рублей.
Если же насилие будет признано неопасным для здоровья или же при уничтожении или повреждении имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей.