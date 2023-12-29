    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    750мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.3eur100.55

    Ещё в одном регионе отобрали гражданство РФ — как и в Петербурге, за наркотики

    1699
    1 комментарий

    География процедуры прекращения российского гражданства расширяется. Первое такое решение принято в Красноярском крае. Об этом 29 декабря сообщает региональная полиция в своём телеграм-канале.

    ГУ МВД по Красноярскому краю лишает гражданства РФ трёх человек, которые несколько лет назад получили гражданство, а затем были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это мужчины 1976, 1994, 2001 года рождения. Каждый в своё время совершил преступления, связанные с наркотиками, и был осуждён Свердловским районным судом Красноярска.

    Сейчас полицейские организовали работу по изъятию у них российских паспортов. После отбывания наказания они обязаны покинуть страну, а в случае неисполнения «будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации».

    «Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю работа по выявлению лиц, приобретших ранее российское гражданство и осужденных за совершение преступления, будет продолжена», — отмечается в сообщении.

    27 декабря стало известно, что первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в пяти регионах: в Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Подмосковье и в Тверской области. В Петербурге эта мера коснулась десятка человек, большинство из которых были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Жителя Подмосковья лишили гражданства за отказ служить в армии.

    26 октября в России вступил в силу новый закон. Согласно ему, человека, который ранее приобрел гражданство РФ (не по рождению), могут лишить его за совершение отдельных категорий преступлений либо создание «угроз национальной безопасности страны». В перечне статей есть уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В середине декабря Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие и особо тяжкие преступления.

    По теме

    Лишение гражданстваГражданство РФКрасноярский крайНаркотики
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close