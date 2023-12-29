Ещё в одном регионе отобрали гражданство РФ — как и в Петербурге, за наркотики

География процедуры прекращения российского гражданства расширяется. Первое такое решение принято в Красноярском крае. Об этом 29 декабря сообщает региональная полиция в своём телеграм-канале.
ГУ МВД по Красноярскому краю лишает гражданства РФ трёх человек, которые несколько лет назад получили гражданство, а затем были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это мужчины 1976, 1994, 2001 года рождения. Каждый в своё время совершил преступления, связанные с наркотиками, и был осуждён Свердловским районным судом Красноярска.
Сейчас полицейские организовали работу по изъятию у них российских паспортов. После отбывания наказания они обязаны покинуть страну, а в случае неисполнения «будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации».
«Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю работа по выявлению лиц, приобретших ранее российское гражданство и осужденных за совершение преступления, будет продолжена», — отмечается в сообщении.
27 декабря стало известно, что первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в пяти регионах: в Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Подмосковье и в Тверской области. В Петербурге эта мера коснулась десятка человек, большинство из которых были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Жителя Подмосковья лишили гражданства за отказ служить в армии.