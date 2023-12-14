Следственный комитет Москвы попросил МВД рассмотреть вопрос о лишении гражданства семи человек. Среди них есть уклонисты

Следственный комитет Москвы направил в МВД копии приговоров семи осужденных, чтобы решить вопрос о лишении российского гражданства. Подробности 13 декабря сообщает пресс-служба столичного СК.
Все осужденные ранее приобрели гражданство РФ, после чего совершили следующие преступления: уклонялись от военной и альтернативной службы (ст. 328 УК РФ), производили и сбывали наркотики (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), публично пропагандировали и оправдывали терроризм (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также совершили изнасилование (ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Накануне в Москве впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Это произошло после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ. У двоих приезжих мужчин 31 и 33 лет, принятых в российское гражданство, изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
26 октября вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, который вводит институт прекращения гражданства РФ. В документе расширен перечень статей Уголовного кодекса, наличие судимости по которым является основанием для прекращения российского гражданства в отношении приобретших его лиц.