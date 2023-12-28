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    Почти 10 человек, осужденных за тяжкие преступления в Петербурге, лишены российского гражданства

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    44 комментария

    Сотрудники полиции Петербурга провели процедуру прекращения гражданства РФ около десятка уроженцев ближнего зарубежья, совершивших преступления. Большинство осуждены за незаконный оборот наркотиков. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Так, 41-летний уроженец закавказского государства хранил у своей дамы крупную партию наркотиков и сам их употреблял. Он получил 4 года условно. Его 27-летний земляк получил 3 года условно также за хранение наркотика, купленного для себя. 35-летний уроженец сопредельного государства пользовался «закладками» и получил также 3 года условно.

    Все эти люди получили гражданство РФ около 10 лет назад. Но теперь, когда стал действовать закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ (позволяющий прекратить гражданство лиц, совершивших тяжкие преступления), ГУ МВД реализовало новую норму после вступления в силу обвинительных приговоров. Соответствующие процедуры провели в районных отделах по вопросам миграции города и области.

    «В установленном порядке осужденным были вручены уведомления о прекращении гражданства нашей страны, в связи с чем у них изъяли и аннулировали паспорта гражданина Российской Федерации. Лицам, гражданство которых прекращено, разъяснены дальнейшие действия по прохождению необходимых процедур, предусмотренных законодательством», — отмечается в сообщении.

    27 декабря стало известно, что первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в пяти регионах: в Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Подмосковье и в Тверской области.

    26 октября в России вступил в силу новый закон. Согласно ему, человека, который ранее приобрел гражданство РФ (не по рождению), могут лишить его за совершение отдельных категорий преступлений либо создание «угроз национальной безопасности страны» В перечне статей есть уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В середине декабря Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие и особо тяжкие преступления.

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    Комментарии 44

    Гость28 Дек 2023 в 10:23
    Аллилуя!!!
    +0−0
    Гость28 Дек 2023 в 10:17
    Что значит почти 10?
    +0−0
    Alecon28 Дек 2023 в 10:12
    Условно???
    +1−0
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