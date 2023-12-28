Почти 10 человек, осужденных за тяжкие преступления в Петербурге, лишены российского гражданства

Сотрудники полиции Петербурга провели процедуру прекращения гражданства РФ около десятка уроженцев ближнего зарубежья, совершивших преступления. Большинство осуждены за незаконный оборот наркотиков. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Так, 41-летний уроженец закавказского государства хранил у своей дамы крупную партию наркотиков и сам их употреблял. Он получил 4 года условно. Его 27-летний земляк получил 3 года условно также за хранение наркотика, купленного для себя. 35-летний уроженец сопредельного государства пользовался «закладками» и получил также 3 года условно.



Все эти люди получили гражданство РФ около 10 лет назад. Но теперь, когда стал действовать закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ (позволяющий прекратить гражданство лиц, совершивших тяжкие преступления), ГУ МВД реализовало новую норму после вступления в силу обвинительных приговоров. Соответствующие процедуры провели в районных отделах по вопросам миграции города и области.



«В установленном порядке осужденным были вручены уведомления о прекращении гражданства нашей страны, в связи с чем у них изъяли и аннулировали паспорта гражданина Российской Федерации. Лицам, гражданство которых прекращено, разъяснены дальнейшие действия по прохождению необходимых процедур, предусмотренных законодательством», — отмечается в сообщении.



27 декабря стало известно, что первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в пяти регионах: в Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Подмосковье и в Тверской области.

