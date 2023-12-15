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    СК предлагает лишать иностранцев гражданства РФ за все тяжкие преступления

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    10 комментариев

    Следственный комитет России предлагает лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 15 декабря.

    По данным СК, действующее законодательство позволяет лишать приобретенного гражданства лишь в отношении определенного перечня преступлений. Например, норма действует при совершении изнасилования, но не действует при убийстве.

    «В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении ведомства.

    В релизе также указывается, что эта мера поможет в противодействии преступности среди мигрантов.

    Столичный СК уже направил в МВД копии приговоров семи осужденных, чтобы решить вопрос о лишении их российского гражданства. Среди них те, кого осудили за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

    Кроме того, военные следственные органы взаимодействуют с военкоматами для установления иностранцев, которые получили гражданство РФ и подлежат призыву на службу, но игнорируют это положение.

    В силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» вступил 26 октября. В документе расширен перечень статей Уголовного кодекса, наличие судимости по которым является основанием для прекращения российского гражданства.

    13 декабря в России впервые лишили гражданства за преступление. В Москве у двоих приезжих мужчин изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. После этого суд в Челябинске лишил российского гражданства двоих уклонистов от постановки на воинский учет. Они были гражданами ближнего зарубежья.

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    Комментарии 10

    Вячеслав Русаков15 Дек 2023 в 18:44
    Чтоб такое сотворить, чтоб лишили гражданства? И депортировали на вечное поселение в бездуховную Европу? :)))))
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 18:36
    Популистский вброс перед выборами. Особенно учитывая, какую долю преступлений от общего количества совершают такие «иностранцы» с гражданством РФ.
    +0−0
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