СК предлагает лишать иностранцев гражданства РФ за все тяжкие преступления

Следственный комитет России предлагает лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 15 декабря.
По данным СК, действующее законодательство позволяет лишать приобретенного гражданства лишь в отношении определенного перечня преступлений. Например, норма действует при совершении изнасилования, но не действует при убийстве.
«В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении ведомства.
В релизе также указывается, что эта мера поможет в противодействии преступности среди мигрантов.
Столичный СК уже направил в МВД копии приговоров семи осужденных, чтобы решить вопрос о лишении их российского гражданства. Среди них те, кого осудили за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Кроме того, военные следственные органы взаимодействуют с военкоматами для установления иностранцев, которые получили гражданство РФ и подлежат призыву на службу, но игнорируют это положение.
В силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» вступил 26 октября. В документе расширен перечень статей Уголовного кодекса, наличие судимости по которым является основанием для прекращения российского гражданства.
13 декабря в России впервые лишили гражданства за преступление. В Москве у двоих приезжих мужчин изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. После этого суд в Челябинске лишил российского гражданства двоих уклонистов от постановки на воинский учет. Они были гражданами ближнего зарубежья.