СК предлагает лишать иностранцев гражданства РФ за все тяжкие преступления

Следственный комитет России предлагает лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 15 декабря.



По данным СК, действующее законодательство позволяет лишать приобретенного гражданства лишь в отношении определенного перечня преступлений. Например, норма действует при совершении изнасилования, но не действует при убийстве.



«В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении ведомства.

