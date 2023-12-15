В Челябинске суд лишил российского гражданства двух уклонистов от постановки на воинский учет

Центральный суд Челябинска принял решение лишить российского гражданства двух мужчин 21 года и 24 лет, которые уклонялись от постановки на воинский учет. Ранее они были гражданами ближнего зарубежья, сообщает 15 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Согласно статье 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», при приобретении гражданства РФ установлена обязанность в течение двух недель явиться в военный комиссариат тем гражданам, которые подлежат постановке на учет. Молодые люди в заявлении о приобретении гражданства указали заведомо ложные сведения, чтобы избежать воинской обязанности.
На решение Центрального суда Челябинска была подана апелляционная жалоба в Челябинский областной суд, который оставил решение без изменения.
Ранее Следственный комитет Москвы направил в МВД копии приговоров семи осужденных, чтобы решить вопрос о лишении российского гражданства.
Также в Москве впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Это произошло после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ. У двоих приезжих мужчин 31 года и 33 лет, принятых в российское гражданство, изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.