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    В Челябинске суд лишил российского гражданства двух уклонистов от постановки на воинский учет

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    2 комментария

    Центральный суд Челябинска принял решение лишить российского гражданства двух мужчин 21 года и 24 лет, которые уклонялись от постановки на воинский учет. Ранее они были гражданами ближнего зарубежья, сообщает 15 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

    Согласно статье 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», при приобретении гражданства РФ установлена обязанность в течение двух недель явиться в военный комиссариат тем гражданам, которые подлежат постановке на учет. Молодые люди в заявлении о приобретении гражданства указали заведомо ложные сведения, чтобы избежать воинской обязанности.

    На решение Центрального суда Челябинска была подана апелляционная жалоба в Челябинский областной суд, который оставил решение без изменения.

    Ранее Следственный комитет Москвы направил в МВД копии приговоров семи осужденных, чтобы решить вопрос о лишении российского гражданства.

    Также в Москве впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Это произошло после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ. У двоих приезжих мужчин 31 года и 33 лет, принятых в российское гражданство, изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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    Комментарии 2

    Гость15 Дек 2023 в 11:44
    Статья 6

    1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.

    2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

    3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 11:39
    Конституция
    Статья 6
    3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
    +2−0
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