В Челябинске суд лишил российского гражданства двух уклонистов от постановки на воинский учет

Центральный суд Челябинска принял решение лишить российского гражданства двух мужчин 21 года и 24 лет, которые уклонялись от постановки на воинский учет. Ранее они были гражданами ближнего зарубежья, сообщает 15 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Согласно статье 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», при приобретении гражданства РФ установлена обязанность в течение двух недель явиться в военный комиссариат тем гражданам, которые подлежат постановке на учет. Молодые люди в заявлении о приобретении гражданства указали заведомо ложные сведения, чтобы избежать воинской обязанности.

