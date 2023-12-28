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    МВД: решения о прекращении российского гражданства за преступления приняты в пяти регионах страны

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    Первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в пяти регионах страны, передает 27 декабря ТАСС со ссылкой на МВД РФ. В том числе — в Петербурге и Ленинградской области. Также решения вынесены в Москве, Подмосковье и Тверской области.

    Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут выдворены с территории страны.

    Напомним, 26 октября в России вступил в силу новый закон. Согласно ему, человека, который ранее приобрел гражданство РФ(не по рождению), могут лишить его за совершение отдельных категорий преступлений либо создание «угроз национальной безопасности страны».

    В перечне статей есть, например, уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Однако норма, которая действует при совершении изнасилования, не действует, например, при убийстве.

    В середине декабря Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие и особо тяжкие преступления.

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