МВД: решения о прекращении российского гражданства за преступления приняты в пяти регионах страны

Первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в пяти регионах страны, передает 27 декабря ТАСС со ссылкой на МВД РФ. В том числе — в Петербурге и Ленинградской области. Также решения вынесены в Москве, Подмосковье и Тверской области.



Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут выдворены с территории страны.



Напомним, 26 октября в России вступил в силу новый закон. Согласно ему, человека, который ранее приобрел гражданство РФ(не по рождению), могут лишить его за совершение отдельных категорий преступлений либо создание «угроз национальной безопасности страны».