Жителя Подмосковья лишили гражданства за отказ служить

Миграционное управление Подмосковного главка полиции инициировало лишение гражданства в отношении мужчины, осужденного за уклонение от воинской службы. Об этом в четверг, 28 декабря , сообщает пресс-служба ГУ МВД.



В 2019 году гражданин Таджикистана стал гражданином России, в декабре 2022 года он прошел медкомиссию в военкомате и был признан годным к воинской службе. Получив повестку, мужчина не явился в комиссариат в указанный день и час. В конце марта районный суд Москвы признал его уклонистом, что является показанием к лишению гражданства РФ.

