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    Жителя Подмосковья лишили гражданства за отказ служить

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    51 комментарий

    Миграционное управление Подмосковного главка полиции инициировало лишение гражданства в отношении мужчины, осужденного за уклонение от воинской службы. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    В 2019 году гражданин Таджикистана стал гражданином России, в декабре 2022 года он прошел медкомиссию в военкомате и был признан годным к воинской службе. Получив повестку, мужчина не явился в комиссариат в указанный день и час. В конце марта районный суд Москвы признал его уклонистом, что является показанием к лишению гражданства РФ.

    В Петербурге также по этой причине вычеркивают из россиян. После отбывания наказания осужденные подлежат выдворению. В середине декабря Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие и особо тяжкие преступления.

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    Уклонение от воинской службыМигрантыГражданство России
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    Комментарии 51

    Гость28 Дек 2023 в 14:06
    Везет таджикам!
    +0−0
    Гость28 Дек 2023 в 13:44
    Всю шерсть вон.
    +4−0
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