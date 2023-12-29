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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Новогодние обои от «(От)Личного Петербурга» — лучший фон для праздников

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    Настало время поселить новогоднее настроение в каждый гаджет! «Фонтанка» сделала подборку самых красивых фотографий праздничного Петербурга, чтобы вы могли украсить ими смартфоны и компьютеры.

    Кстати, это не только отличный способ поднять настроение себе, но и повод сделать паузу, отдохнуть ненадолго от хлопот, вспомнить, кого еще порадует вид Петербурга, и переслать ссылку на проект или отдельную фотографию родственнику, другу, любимому человеку или ребенку. А если адресат старше и не так уверенно пользуется всей этой современной техникой — помогите ему поставить красивую фотографию на экран. Маленький жест внимания бесценен в наше время.

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