Новогодние обои от «(От)Личного Петербурга» — лучший фон для праздников

Настало время поселить новогоднее настроение в каждый гаджет! «Фонтанка» сделала подборку самых красивых фотографий праздничного Петербурга, чтобы вы могли украсить ими смартфоны и компьютеры.

Кстати, это не только отличный способ поднять настроение себе, но и повод сделать паузу, отдохнуть ненадолго от хлопот, вспомнить, кого еще порадует вид Петербурга, и переслать ссылку на проект или отдельную фотографию родственнику, другу, любимому человеку или ребенку. А если адресат старше и не так уверенно пользуется всей этой современной техникой — помогите ему поставить красивую фотографию на экран. Маленький жест внимания бесценен в наше время.