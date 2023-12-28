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    Кровавая драка в автобусе в Купчино попала на видео

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    19 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Появилось видео ссоры двоих пассажиров в купчинском автобусе, которая переросла в поножовщину. Драчунов разнимали несколько человек, после чего вооруженного участника буквально выволокли из автобуса. Правда, ненадолго.

    Конфликт произошел вечером 24 декабря в автобусе № 74 во Фрунзенском районе Петербурга. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что началась ссора словесно. Женщина-кондуктор пыталась угомонить спорщиков, но как только автобус встал на остановке, мужчины сцепились и начали драться. Их стали разнимать другие пассажиры, и одного из драчунов выволокли из салона на улицу за капюшон. При этом видно, что мужчина сжимает в руке нож, а на полу автобуса — кровь.

    Почти сразу вооруженный мужчина зашел обратно в салон, демонстративно складывая нож. С другого ракурса видно, что лицо и куртка у него тоже испачканы в крови. Второй участник конфликта после этого покинул автобус, поспешили на улицу и другие пассажиры, старательно избегая мужчины с ножом. Тот, впрочем, больше агрессии не проявлял, а прошел в конец салона, чтобы забрать пакет.

    Напомним, что в результате драки раненого 47-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Его 28-летнего обидчика отыскали через два дня после драки. Мужчина был задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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    ПетербургАвтобусНападение в автобусе
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    Комментарии 18

    Гость28 Дек 2023 в 23:34
    Жесть. Кто то не доехал.
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