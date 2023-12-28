Кровавая драка в автобусе в Купчино попала на видео

«Фонтанка.ру»
Появилось видео ссоры двоих пассажиров в купчинском автобусе, которая переросла в поножовщину. Драчунов разнимали несколько человек, после чего вооруженного участника буквально выволокли из автобуса. Правда, ненадолго.
Конфликт произошел вечером 24 декабря в автобусе № 74 во Фрунзенском районе Петербурга. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что началась ссора словесно. Женщина-кондуктор пыталась угомонить спорщиков, но как только автобус встал на остановке, мужчины сцепились и начали драться. Их стали разнимать другие пассажиры, и одного из драчунов выволокли из салона на улицу за капюшон. При этом видно, что мужчина сжимает в руке нож, а на полу автобуса — кровь.
Почти сразу вооруженный мужчина зашел обратно в салон, демонстративно складывая нож. С другого ракурса видно, что лицо и куртка у него тоже испачканы в крови. Второй участник конфликта после этого покинул автобус, поспешили на улицу и другие пассажиры, старательно избегая мужчины с ножом. Тот, впрочем, больше агрессии не проявлял, а прошел в конец салона, чтобы забрать пакет.
Напомним, что в результате драки раненого 47-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Его 28-летнего обидчика отыскали через два дня после драки. Мужчина был задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.