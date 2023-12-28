Кровавая драка в автобусе в Купчино попала на видео

Появилось видео ссоры двоих пассажиров в купчинском автобусе, которая переросла в поножовщину. Драчунов разнимали несколько человек, после чего вооруженного участника буквально выволокли из автобуса. Правда, ненадолго.

Конфликт произошел вечером 24 декабря в автобусе № 74 во Фрунзенском районе Петербурга. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что началась ссора словесно. Женщина-кондуктор пыталась угомонить спорщиков, но как только автобус встал на остановке, мужчины сцепились и начали драться. Их стали разнимать другие пассажиры, и одного из драчунов выволокли из салона на улицу за капюшон. При этом видно, что мужчина сжимает в руке нож, а на полу автобуса — кровь.