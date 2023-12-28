В ножевом бое в петербургском автобусе увидели уголовное хулиганство. Подозреваемый задержан

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки в общественном транспорте во Фрунзенском районе Петербурга. Один из участников залечивает резаные раны на руке и шее, его предполагаемый противник осваивается в изоляторе.



Подозреваемого в хулиганстве полицейские отыскали через два дня после драки, накануне он был процессуально задержан, стало известно «Фонтанке» 28 декабря. По версии следствия за нож в автобусе № 74 схватился 28-летний житель Купчино, который работает кладовщиком.



Под удар попал 47-летний мужчина. По словам пассажиров, оба сцепившихся в салоне были нетрезвы. Из автобуса они вышли вместе, но вызванные водителем экстренные службы нашли на остановке только раненого. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

