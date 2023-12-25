В Купчино подрались пассажиры автобуса. Одного ударили ножом в шею

Ударом ножа закончилась драка, учинённая пассажирами общественного транспорта во Фрунзенском районе Петербурга. Проигравшего в крови нашли неподалёку от остановки.



За помощью полиции накануне за полтора часа до полуночи обратился водитель автобуса № 74 , стало известно «Фонтанке» 25 декабря . По предварительным данным, поводом стал скандал в салоне с участием двоих мужчин.

