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    В Купчино подрались пассажиры автобуса. Одного ударили ножом в шею

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    Ударом ножа закончилась драка, учинённая пассажирами общественного транспорта во Фрунзенском районе Петербурга. Проигравшего в крови нашли неподалёку от остановки.

    За помощью полиции накануне за полтора часа до полуночи обратился водитель автобуса № 74, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. По предварительным данным, поводом стал скандал в салоне с участием двоих мужчин.

    Оба вышли на Будапештской улице у дома № 46, при этом один был ранен ножом. Долго искать его не пришлось — через несколько минут в экстренные службы позвонил прохожий, сообщивший о мужчине с раной шеи, лежащем на проспекте Славы.

    Позже пассажирка автобуса рассказала полицейским, что в салоне сцепились двое мужчин, ехавших от станции «Купчино». Оба, судя по виду, успели отметить конец недели.

    47-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением шеи и порезами на руке. Крупные сосуды, по счастью, не задеты. Предварительно медики оценили состояние пациента как среднетяжёлое.

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    Гость25 Дек 2023 в 11:12
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