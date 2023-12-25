В Купчино подрались пассажиры автобуса. Одного ударили ножом в шею

Ударом ножа закончилась драка, учинённая пассажирами общественного транспорта во Фрунзенском районе Петербурга. Проигравшего в крови нашли неподалёку от остановки.
За помощью полиции накануне за полтора часа до полуночи обратился водитель автобуса
Оба вышли на Будапештской улице у дома
Позже пассажирка автобуса рассказала полицейским, что в салоне сцепились двое мужчин, ехавших от станции «Купчино». Оба, судя по виду, успели отметить конец недели.
47-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением шеи и порезами на руке. Крупные сосуды, по счастью, не задеты. Предварительно медики оценили состояние пациента как среднетяжёлое.