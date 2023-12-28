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    Пока мама отвернулась. Смотрите, какие игрушки появились у малышки-панды

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    Маленькая панда из Московского зоопарка не знает, что она — настоящая звезда в России и в других странах. Каждый её новый шаг становится поводом для публикаций в СМИ. На этот раз директор зоопарка Светлана Акулова показывает, как детёныш познаёт окружающий мир.

    «Малышка начинает изучать игрушки… Каждый день что-то новое… Мама отпускает из-под опеки на некоторые секунды», — отмечает Светлана Акулова 28 декабря.

    Пандочка сейчас активно учится ходить и показывает большие успехи. Недавно ей исполнилось четыре месяца. Сейчас ей выбирают имя, вы можете проголосовать за понравившийся вам вариант на портале «Активный гражданин».

    Она появилась на свет в конце августа впервые в России. Её родители — панды Жуи и Диндин, они приехали в Москву 29 апреля 2019 года спецрейсом из Пекина. Все панды мира принадлежат Китаю, так что даже родившиеся в других странах через несколько лет уезжают туда.

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    Комментарии 6

    Гость28 Дек 2023 в 15:53
    Хочется расцеловать.
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